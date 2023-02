Elodie aggredisce un fan in aeroporto non ci ho visto più è dovuta intervenire la polizia (Di martedì 21 febbraio 2023) Elodie è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’episodio raccontato dalla cantante nella docuserie sulla sua vita, “Sento ancora la vertigine”, in onda su Prime Video. Nonostante la cantante non si sia posizionata nei primi posti della classifica, ha sicuramente lasciato un segno con la sua “Due” e i suoi Leggi su people24.myblog (Di martedì 21 febbraio 2023)è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’episodio raccontato dalla cantante nella docuserie sulla sua vita, “Sento ancora la vertigine”, in onda su Prime Video. Nonostante la cantante non si sia posizionata nei primi posti della classifica, ha sicuramente lasciato un segno con la sua “Due” e i suoi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Elodie aggredisce un fan in aeroporto: «Non ci ho visto più, è dovuta intervenire la polizia». Cosa è successo - andreastoolbox : Elodie aggredisce un fan in aeroporto: «Non ci ho visto più, è dovuta intervenire la polizia». Cosa è successo… - zazoomblog : Elodie aggredisce un fan in aeroporto: «Non ci ho visto più è dovuta intervenire la polizia». Cosa è successo -… - leggoit : Elodie aggredisce un fan in aeroporto: «Non ci ho visto più, è dovuta intervenire la polizia». Cosa è successo -