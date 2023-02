Elodie a Che tempo che fa: “Ho una specie di tosse nervosa, forse è l’ansia. La settimana di Sanremo mi ha ‘uccisa’”” (Di martedì 21 febbraio 2023) Un improvviso attacco di tosse ha colpito Elodie durante la sua intervista da Fabio Fazio. Un momento durante il quale sia il conduttore che Luciana Littizzetto hanno dovuto temporeggiare e rimandare le domande. “Io sono stata malissimo, la settimana del Festival di Sanremo mi ha uccisa. Mi sono concentrata talmente tanto!”, ha poi detto Elodie. Littizzetto si è chiesta se non c’entrassero le piume dell’abito che indossava. Ma la cantante ha ribattuto: “Ho una specie di tosse nervosa, forse è l’ansia. Non lo so. Non credo sia il mio abito, non sono allergica a nulla”. Dopo poco e dopo un bicchiere d’acqua tutto è tornato alla normalità. Durante la chiacchierata con Fazio, Elodie ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Un improvviso attacco diha colpitodurante la sua intervista da Fabio Fazio. Un momento durante il quale sia il conduttore che Luciana Littizzetto hanno dovutoreggiare e rimandare le domande. “Io sono stata malissimo, ladel Festival dimi ha uccisa. Mi sono concentrata talmente tanto!”, ha poi detto. Littizzetto si è chiesta se non c’entrassero le piume dell’abito che indossava. Ma la cantante ha ribattuto: “Ho unadi. Non lo so. Non credo sia il mio abito, non sono allergica a nulla”. Dopo poco e dopo un bicchiere d’acqua tutto è tornato alla normalità. Durante la chiacchierata con Fazio,ha ...

