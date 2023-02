Elly Schlein, chi è la compagna: “Non è un personaggio pubblico, né lo vuole diventare” (Di martedì 21 febbraio 2023) Elly Schlein ha fatto coming out nel febbraio del 2020. A Daria Bignardi ha rivelato di essere bisessuale e innamorata di una donna. Alla domanda della conduttrice su chi fosse la sua compagna, Elly Schlein non ha voluto svelarne l’identità, proteggendo la privacy della persona con cui divide le sue giornate. Lo scorso 4 dicembre Elly Schlein si è candidata ufficialmente alla segreteria del Partito Democratico, dopo aver ricoperto vari incarichi, sia all’interno del partito che come indipendente. La deputata ha parlato solo una volta della sua compagna, durante la trasmissione L’Assedio, in onda su Nove. Quando Daria Bignardi le ha chiesto: “Mi faccio un po’ i fatti suoi. Lei è fidanzata?“, Elly ha risposto: “Premetto che di solito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023)ha fatto coming out nel febbraio del 2020. A Daria Bignardi ha rivelato di essere bisessuale e innamorata di una donna. Alla domanda della conduttrice su chi fosse la suanon ha voluto svelarne l’identità, proteggendo la privacy della persona con cui divide le sue giornate. Lo scorso 4 dicembresi è candidata ufficialmente alla segreteria del Partito Democratico, dopo aver ricoperto vari incarichi, sia all’interno del partito che come indipendente. La deputata ha parlato solo una volta della sua, durante la trasmissione L’Assedio, in onda su Nove. Quando Daria Bignardi le ha chiesto: “Mi faccio un po’ i fatti suoi. Lei è fidanzata?“,ha risposto: “Premetto che di solito ...

