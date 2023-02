Elliot Page «in grado di esistere» (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono passati due anni dal coming out di Elliot Page, prima conosciuto come Ellen, la giovane candidata agli Oscar di 21 anni, che nascondeva sotto il suo sorriso un velo di malinconia. Nel dicembre 2020, le insicurezze della ragazza, lasciano il posto al sorriso autentico un ragazzo sicuro di sé stesso, che oggi festeggia 36 anni nel suo vero corpo. Elliot Page, la giovane promessa Elliot Page – Photo Credits: cinematographe.itElliot esordisce a 11 anni nella serie televisiva “Pit Pony”, opera che aprirà le porte dell’attore a piccole partecipazioni in film e serie canadesi. A sedici anni recita in “Mouth to Mouth”, interpretazione che porta il giovane attore ad essere considerato tra i giovani attori più promettenti del Canada. Entrato in punta di piedi, nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Sono passati due anni dal coming out di, prima conosciuto come Ellen, la giovane candidata agli Oscar di 21 anni, che nascondeva sotto il suo sorriso un velo di malinconia. Nel dicembre 2020, le insicurezze della ragazza, lasciano il posto al sorriso autentico un ragazzo sicuro di sé stesso, che oggi festeggia 36 anni nel suo vero corpo., la giovane promessa– Photo Credits: cinematographe.itesordisce a 11 anni nella serie televisiva “Pit Pony”, opera che aprirà le porte dell’attore a piccole partecipazioni in film e serie canadesi. A sedici anni recita in “Mouth to Mouth”, interpretazione che porta il giovane attore ad essere considerato tra i giovani attori più promettenti del Canada. Entrato in punta di piedi, nel ...

