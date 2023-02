Elisabetta Canalis torna single | addio al marito Brian Perri | l’Italia l’aspetta

Leggi su dilei

(Di martedì 21 febbraio 2023)ta? I fan non possono fare a meno di chiederselo, analizzando il suo profilo Instagram. Voci di corridoio la vorrebbero impegnata a tempo pieno nel suo lavoro e, soprattutto, nel ruolo di madre della figlia Skyler Eva. Ciò che mancherebbe in questo quadro è la figura di suo: rottura con ilPochi dubbi per il settimanale Oggi, che lancia un’indiscrezione non di poco conto sulla vita privata dell’ex velina di Striscia La Notizia, dov’è stata per anni protagonista al fianco dell’ormai ex amica Maddalena Corvaglia.e il suo profilo Instagram lo ...