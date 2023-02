Eliminato GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi | Antonino Spinalbese | Micol Incorvaia o Nikita Pelizon | chi vuoi salvare? Il SONDAGGIO

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 21 febbraio 2023) Chitra? Sono quattro, questa volta, i Vipponi finiti in nomination nel corso della 35esima puntata del GF Vip 7 andata in onda ieri sera 20 febbraio. Uno di loro sarànel corso della puntata del prossimo giovedì: chi sarà? Potete esprimere la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.