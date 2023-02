Elettriche senza spina (Di martedì 21 febbraio 2023) Nissan supera la soglia delle 5.000 vetture con propulsore e-Power vendute in Italia. Un traguardo raggiunto in poco più di sei mesi dal debutto europeo di questa innovativa tecnologia, avvenuto nel giugno del 2022. e-Power, disponibile su Qashqai e X-Trail, è un brevetto Nissan e rappresenta un unicum nel panorama automobilistico. Un motore elettrico muove le ruote della vettura e un motore termico produce energia. Praticamente un elettrico senza spina che si ricarica con la benzina e fa 1.000 chilometri con un pieno. Il piacere di guida è quello tipico di un EV e il motore termico, che si accende solo quando è necessario, garantisce bassi consumi, basse emissioni e silenziosità. Tra i clienti che acquistano Qashqai e-Power, il 50% sceglie gli allestimenti top di gamma Tekna e Tekna+, caratterizzati da contenuti tecnologici per il comfort e la ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Nissan supera la soglia delle 5.000 vetture con propulsore e-Power vendute in Italia. Un traguardo raggiunto in poco più di sei mesi dal debutto europeo di questa innovativa tecnologia, avvenuto nel giugno del 2022. e-Power, disponibile su Qashqai e X-Trail, è un brevetto Nissan e rappresenta un unicum nel panorama automobilistico. Un motore elettrico muove le ruote della vettura e un motore termico produce energia. Praticamente un elettricoche si ricarica con la benzina e fa 1.000 chilometri con un pieno. Il piacere di guida è quello tipico di un EV e il motore termico, che si accende solo quando è necessario, garantisce bassi consumi, basse emissioni e silenziosità. Tra i clienti che acquistano Qashqai e-Power, il 50% sceglie gli allestimenti top di gamma Tekna e Tekna+, caratterizzati da contenuti tecnologici per il comfort e la ...

