Elena Sofia Ricci smentisce la presunta relazione con Gabriele Anagni: «È come un figlio per me» (Di martedì 21 febbraio 2023) Nei giorni scorsi siti e giornali, anche autorevoli, avevano accostato il nome di Elena Sofia Ricci a quello del collega Gabriele Anagni, 29 anni più giovane – con il quale è a teatro dal 21 febbraio fino ad aprile in diversi teatri italiani – per una presunta relazione tra i due. «Una fake news, è molto grave, non si gioca così con le persone senza fondamento», dice l'attrice nel video condiviso sui social, «ho molto riso su questa cosa ma bisogna stare un po' attenti quando si danno queste notizie». Nel suo messaggio Ricci scherza con il resto del cast, e mostra il compagno di palco Anagni, ma poi spiega che le notizie – infondate – circa una relazione tra loro due hanno infastidito le persone che ha accanto.

