Elegante e signorile il nuovo HONOR Magic5 Lite 5G (Di martedì 21 febbraio 2023) Adesso il nuovo HONOR Magic5 Lite 5G è stato ufficializzato: si tratta di un device di fascia media che trasuda comunque eleganza ed una certa competitività dal punto di vista tecnico. Il telefono include uno schermo OLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel in formato 20:9) e certificazione TÜV Rheinland per basso livello di luce blu. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 695 di Qualcomm a 6nm (octa-core con GPU Adreno 619), 6GB di RAM (espandibili di altri 5G con HONOR RAM Turbo) e 128GB di storage interno. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 64MP (apertura f/1.8 e PDAF), un ultra-grandangolare da 5MP (apertura f/2.2) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale include un sensore singolo da 16MP (apertura f/2.45).

