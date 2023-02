El Paìs | «Il caso Barcellona è disgustoso | sono coinvolti quattro presidenti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 febbraio 2023) Non è solo un club che ha provato a corrompere arbitri, o un ex arbitro che ha tirato un pacco enorme ad una società. E’ molto più di così, ilNegreira-. Ha a che fare con le fondamenta stesse della giustizia, nemmeno solo sportiva. Lo scrive Santiago Segurola in un affilatissimo editoriale su El. “L’edificio arbitrale – scrive Segurola – del calcio è sostenuto da un gigantesco atto di fede, definito da un’indispensabile fiducia nell’onestà dei giudici, nella loro esauriente conoscenza delle regole del gioco e nella loro rigorosa applicazione. È un rapporto simile a quello che i cittadini intrattengono con il sistema giudiziario. In entrambi i casi si tratta di una presunzione tanto generosa quanto assurda, poiché sottrae una piccola parte di individui alle miserie della condizione umana e li pone come sacerdotali ...