El Mundo celebra Osimhen: "il supereroe del Napoli nato in una discarica"

In apertura della sezione sportiva, un profilo dell'attaccante nigeriano del Napoli, capocannoniere della Serie A, in vista della partita di Champions di questa sera contro l'Eintracht. El Mundo ricorda le origini di Osimhen: la discarica di Olososun. "Olusosun è la più grande discarica della Nigeria, 40 ettari che ricevono un milione di tonnellate di rifiuti all'anno, inghiottiti dalla crescita del Laos, la capitale con sette milioni di abitanti. Un posto senza speranza dove sopravvivono famiglie come quelle di Victor Osimhen. È stato salvato dalla miseria dal calcio". "Il 24enne nigeriano è un tassello fondamentale della rinascita del Napoli, capolista della Serie A e proiettato verso lo scudetto, che oggi incontra l'Eintracht Francoforte in Champions League.

