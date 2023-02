Eintracht-Napoli: tantissimi tifosi azzurri entrati senza biglietto (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Eintracht-Napoli: tantissimi tifosi azzurri sono riusciti ad entrare anche senza biglietto. Questo è quello che è accaduto ai varchi d’ingresso del settore ospiti della Deutsche Bank Park di Francoforte. Sono ufficialmente 2600 i biglietti per il settore dedicato agli ospiti, venduti ai tifosi del Napoli. Ma sono tantissimi quelli partiti senza biglietto e che si sono affidati ai bagarini, presenti nei pressi delle fermate del tram, della metro e dell’autobus che portano allo stadio ed anche all’esterno dell’impianto. Molti pagati anche a peso d’oro: dai 300 ai 500 euro. Non solo: tanti coloro che sono riusciti ad entrare anche ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosono riusciti ad entrare anche. Questo è quello che è accaduto ai varchi d’ingresso del settore ospiti della Deutsche Bank Park di Francoforte. Sono ufficialmente 2600 i biglietti per il settore dedicato agli ospiti, venduti aidel. Ma sonoquelli partitie che si sono affidati ai bagarini, presenti nei pressi delle fermate del tram, della metro e dell’autobus che portano allo stadio ed anche all’esterno dell’impianto. Molti pagati anche a peso d’oro: dai 300 ai 500 euro. Non solo: tanti coloro che sono riusciti ad entrare anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - ZZiliani : Buona squadra l’Eintracht, ma stasera col #Napoli è andata a scuola di calcio: e il rosso a Kolo Muani non c’entra.… - fisco24_info : Champions, Eintracht-Napoli 0-2 in andata ottavi di finale: (Adnkronos) - Osimhen e Di Lorenzo a segno, palo di Loz… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #Sport Champions, ottavi: colpo del Napoli che batte 2-0 l’Eintracht a Francoforte -