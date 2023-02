Eintracht-Napoli | per Sky Lozano è in vantaggio su Politano

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 febbraio 2023) Spalletti ha dato il 50% di possibilità al suosi passare il turno nel doppio impegno contro l’Francoforte. Stasera gli azzurri saranno in campo al Deutsche Bank Park per gli ottavi di finale di Champions League. Una sfida da non sottovalutare quella contro i tedeschi e proprio per questo sarà lanciato in campo il miglior undici a disposizione del tecnico di Certaldo. Per Spalletti non ci dovrebbero essere troppe sorprese. Rispetto all’undici titolare sceso in campo contro il Sassuolo tre giorni fa sono previsti due cambi. Meret tra i pali. Linea difensiva a quattro con Rrahmani e Kim centrali, Di Lorenzo sull’out di destra e Mario Rui che dovrebbe ritrovare posto sulla fascia mancina. A centrocampo previsto il rientro di Zielinski dal 1? di fianco a Lobotka e Anguissa. Il solito ...