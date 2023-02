Eintracht-Napoli, Osimhen guadagna un rigore: Kvaratskhelia si fa ipnotizzare da Trapp (VIDEO) (Di martedì 21 febbraio 2023) Episodio da moviola in Eintracht Francoforte-Napoli con Victor Osimhen che di furbizia guadagna un rigore facendosi falciare da Tuta che entra in modo sconsiderato nel lato corto dell’area. Nessun dubbio per l’arbitro portoghese Dias, si va dal dischetto ma c’è l’errore di Kvaratskhelia che si fa ipnotizzare da Trapp. In alto ecco il VIDEO del suo errore dagli undici metri, si resta 0-0. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Episodio da moviola inFrancoforte-con Victorche di furbiziaunfacendosi falciare da Tuta che entra in modo sconsiderato nel lato corto dell’area. Nessun dubbio per l’arbitro portoghese Dias, si va dal dischetto ma c’è l’errore diche si fada. In alto ecco ildel suo errore dagli undici metri, si resta 0-0. SportFace.

