Eintracht-Napoli, gli undici di Spalletti: Olivera e Lozano dal primo minuto

A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara di andata degli Ottavi di Finale di Champions League, mister Spalletti ha reso noto gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto contro l'Eintracht di Francoforte. Tra i titolari anche il terzino Olivera e Lozano preferito a Politano.

