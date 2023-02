Eintracht-Napoli | allarme scontri a Francoforte | Polizia in allerta – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 febbraio 2023)sarà una partita molto delicata anche per il pre-partita e il post-partita, per le ostilità tra tifoserie. L’accoglienza ai tifosi delnon è stata delle migliori, con adesivi attaccati in giro per la città con gravi offese e velate minacce. Nel giorno della partita, però, la tensione rischia di aumentare e di portare ad ulteriori difficoltà con le forze diche sono già in stato diinperLa partita di Champions League trasarà particolarmente attenzionata dalla ...