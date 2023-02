Eintracht | Korbel | Contro il Napoli sarà una grande partita

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 21 febbraio 2023) Karl-Heinz, ex calciatore dell'Francoforte, ha rilasciato un'intervista a Ntv, di seguito le sue dichiarazioni: "una! Si sente qualcosa di elettrizzante in tutta Francoforte. C'è qualcosa nell'aria. I tifosi sono caldi, la squadra è calda, tutta la società non vede l'ora che arrivi la gara. Colpo come col Barça? Tutti lo sperano. Tutto è possibile per l'. Mi aspetto unaserrata. Nessuno dalla parte deldice: chi è il Francoforte? Li metteremo al tappeto! L'ha lavorato sodo per raggiungere questa posizione, non solo l'anno scorso. Spero in un 1-0. Chi elimina il Barcellona può tenere testa ancheil. Con tutto il ...