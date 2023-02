Eintracht Francoforte-Napoli, programma e telecronisti Sky e Mediaset andata ottavi Champions League (Di martedì 21 febbraio 2023) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Eintracht Francoforte-Napoli, andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Ci siamo, dopo aver dominato in lungo e in largo il campionato, ma anche il girone eliminatorio in Europa, gli azzurri rilanciano le loro ambizioni e sono attesi dal primo dei due confronti coi tedeschi, squadra ostica ma alla portata. Si parte alle ore 21 di martedì 21 febbraio. Eintracht Francoforte-Napoli sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Ile isu Sky edideglidi finale di2022/2023. Ci siamo, dopo aver dominato in lungo e in largo il campionato, ma anche il girone eliminatorio in Europa, gli azzurri rilanciano le loro ambizioni e sono attesi dal primo dei due confronti coi tedeschi, squadra ostica ma alla portata. Si parte alle ore 21 di martedì 21 febbraio.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani e su Canale 5 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - sscnapoli : ?? #Spalletti “@Eintracht squadra forte che sa come stare in campo. Sappiamo di avere delle potenzialità così come i… - sscnapoli : ??? #EintrachtNapoli sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias. - com_notizie : #ChampionsLeague, #EintrachtNapoli: probabili formazioni e info streaming - Luxgraph : Eintracht-Napoli, l'ascesa di Kolo Muani: Francoforte lo adora -