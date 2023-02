Eintracht Francoforte-Napoli oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni (Di martedì 21 febbraio 2023) Vincere, vincere e ancora vincere. Non si vuole fermare più il Napoli delle meraviglie di Luciano Spalletti che questa sera, martedì 21 febbraio, affronterà in trasferta alle 21:00 l‘Eintracht Francoforte nella super sfida valida per l’andata degli ottavi di Finale della UEFA Champions League 2022-2023. Una partita da non sbagliare per i partenopei, al momento in totale stato di grazia con tre quarti di scudetto già cucito sul petto, merito di una squadra eccezionale, iper offensiva e trascinata dai due fenomeni Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Tuttavia non bisognerà abbassare la guardia. I tedeschi infatti possono vantare una grande esperienza in ambito continentale, culminata con la vittoria dell’Europa League nella stagione 2022-2023. Si ... Leggi su oasport (Di martedì 21 febbraio 2023) Vincere, vincere e ancora vincere. Non si vuole fermare più ildelle meraviglie di Luciano Spalletti che questa sera, martedì 21 febbraio, affronterà in trasferta alle 21:00 l‘nella super sfida valida per l’andata degli ottavi di Finale della UEFA2022-. Una partita da non sbagliare per i partenopei, al momento in totale stato di grazia con tre quarti di scudetto già cucito sul petto, merito di una squadra eccezionale, iper offensiva e trascinata dai due fenomeni Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. Tuttavia non bisognerà abbassare la guardia. I tedeschi infatti possono vantare una grande esperienza in ambito continentale, culminata con la vittoria dell’Europanella stagione 2022-. Si ...

