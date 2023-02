Eintracht Francoforte-Napoli LIVE 0-1: squadre negli spogliatoi (Di martedì 21 febbraio 2023) Al Deutsche Bank Park, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions tra Eintracht e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Deutsche Bank Park di Francoforte, Eintracht e Napoli si affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Al Deutsche Bank Park, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Deutsche Bank Park disi affrontano nel match valido per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - lollosksk : RT @sportface2016: #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avevano g… - fedecaccy : RT @BobbyBrambo: Napoli in vantaggio con merito a Francoforte. L'Eintracht produce poco in fase offensiva e va in difficoltà quando gli osp… -