Eintracht Francoforte-Napoli, la MOVIOLA LIVE: rosso diretto per Kolo Muani! | Champions League

2023-02-21 23:10:00

Andata degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli fa visita all'Eintracht Francoforte. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.

Eintracht-Napoli – ore 21
Arbitro: Artur Dias (POR)
Assistenti: Paulo Soares (POR), Pedro Ribeiro (POR)
Quarto uomo: Fabio Verissimo (POR)
VAR: Tiago Martins (POR)
AVAR: João Pinheiro (POR)

58? – rosso diretto per Kolo Muani. L'attaccante francese arriva in ritardo e commette un fallaccio su Anguissa, intervenendo con il piede a martello. Per l'arbitro non ci sono dubbi: è espulsione

41? – Gol annullato agli azzurri. In fotocopia, Lozano mette al centro per Osimhen che segna.

