Eintracht Francoforte-Napoli | Krösche | “Affrontiamo una delle migliori squadre d’Europa”

A poche ore dalla gara di andata degli ottavi di finale della Champions League, di scena alle 21.00 al Deutsche Bank Park tra Eintracht Francoforte e Napoli, Markus Krösche, membro del consiglio di amministrazione del club tedesco, ha parlato al quotidiano tedesco Bild della gara contro i partenopei: "Il Napoli è una squadra formidabile, lo dicono i numeri e la qualità del gioco. Hanno perso una volta sola in campionato. Affronteremo una delle migliori squadre d'Europa, non c'è alcun dubbio. Noi però faremo di tutto per passare il turno e andare ai quarti di finale, è un traguardo che ci stuzzica parecchio. Con il nostro pressing e la nostra velocità possiamo colpire il Napoli inducendolo all'errore."

