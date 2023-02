Eintracht Francoforte-Napoli: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera (Di martedì 21 febbraio 2023) Eintracht Francoforte-Napoli: ecco dove vedere in TV e in streaming la partita valida per ottavi di finale della Champions League 2022/2023 che si gioca stasera Eintracht Francoforte-Napoli è la partita in programma stasera alle 21:00 valida per la Uefa Champions League 2022/2023. Oggi iniziano gli ottavi di finale, le squadre si scontrano in un doppio match, di andata e ritorno, la vincitrice accederà al turno successivo. La squadra di Luciano Spalletti vola in Germania per affrontare gli uomini allenati da Oliver Glasner. Eintracht ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023): eccoin TV e inlavalida per ottavi di finale della2022/2023 che si giocaè lain programmaalle 21:00 valida per la2022/2023. Oggi iniziano gli ottavi di finale, le squadre si scontrano in un doppio match, di andata e ritorno, la vincitrice accederà al turno successivo. La squadra di Luciano Spalletti vola in Germania per affrontare gli uomini allenati da Oliver Glasner....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - sscnapoli : ?? #Spalletti “@Eintracht squadra forte che sa come stare in campo. Sappiamo di avere delle potenzialità così come i… - sscnapoli : ??? #EintrachtNapoli sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias. - ilCallista : RT @repubblica: Tensione prima del match di Champions Eintracht-Napoli: a Francoforte caccia all'italiano nei ristoranti e l'adesivo 'Terro… - repubblica : Tensione prima del match di Champions Eintracht-Napoli: a Francoforte caccia all'italiano nei ristoranti e l'adesiv… -