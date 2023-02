Eintracht Francoforte-Napoli (Champions League, 21-02-2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Recupera Osimhen (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Napoli torna nella fase a eliminazione diretta della Champions League e il sorteggio le ha regalato un’avversaria tedesca e con lei la suggestione del ricordo della coppa Uefa vinta nel 1989 proprio contro una squadra teutonica nella doppia finale contro lo Stoccarda. L’Eintracht ha strappato il secondo posto nell’incerto girone D vinto dal Tottenham InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 21 febbraio 2023) Iltorna nella fase a eliminazione diretta dellae il sorteggio le ha regalato un’avversaria tedesca e con lei la suggestione del ricordo della coppa Uefa vinta nel 1989 proprio contro una squadra teutonica nella doppia finale contro lo Stoccarda. L’ha strappato il secondo posto nell’incerto girone D vinto dal Tottenham InfoBetting: Scommesse Sportive e

