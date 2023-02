Eintracht Francoforte-Napoli, Buso: “In Germania ambiente difficile, ma gli azzurri possono farcela” (Di martedì 21 febbraio 2023) Renato Buso, che ha militato nella squadra azzurra tra il 1993 e il 1996 collezionando 11 reti in 95 presenze, è intervenuto ai microfoni di SerieANews.com. L’ex centrocampista del Napoli ha parlato in merito alla sfida tra la squadra azzurra e l’Eintracht Francoforte: “Sarà una partita molto interessante. Voglio vedere come si comporta il Napoli anche in campo internazionale, perché in Italia sta giocando alla grande. Anche in Champions ha fatto delle partite straordinarie, ma adesso deve ripartire”. Eintracht Francoforte-Napoli, Renato Buso: “I tedeschi in casa mettono tanta fisicità” Eintracht Francoforte L’ex centrocampista del Napoli Renato Buso ha poi ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) Renato, che ha militato nella squadra azzurra tra il 1993 e il 1996 collezionando 11 reti in 95 presenze, è intervenuto ai microfoni di SerieANews.com. L’ex centrocampista delha parlato in merito alla sfida tra la squadra azzurra e l’: “Sarà una partita molto interessante. Voglio vedere come si comporta ilanche in campo internazionale, perché in Italia sta giocando alla grande. Anche in Champions ha fatto delle partite straordinarie, ma adesso deve ripartire”., Renato: “I tedeschi in casa mettono tanta fisicità”L’ex centrocampista delRenatoha poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - peri_plus_clez : RT @Mirko_par99: Il primo tempo di Hirving Lozano vs Eintracht Francoforte - ilfreddo_rc : RT @sportface2016: #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avevano g… -