Eintracht Francoforte-Napoli 0-2 | Spalletti fa riposare Kvara e Osimhen | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 21 febbraio 2023) L’attesa è finita! Il sipario si alza sulla seconda fase di Champions League per il, che, sotto la guida di, si appresta a fare visita all’. Una sfida che può rappresentare l’occasione perfetta per l’accesso dei partenopei ai quarti di finale per la prima volta nella loro storia. Il fischio d’inizio, dato dall’arbitro portoghese Artur Dias, è previsto alle 21 al Deutsche Bank Park di. Gli ospiti arrivano alla sfida dopo aver ottenuto un comodo 2-0 al Werder Brema che li ha portati a tenere il passo delle prime 4 di Bundesliga, mentre i campioni in carica dell’Europa League contano su Kolo Muani, uno dei pochi giocatori al mondo a essere già in doppia cifra sia per gol che per assist. Il record dei tedeschi è di tutto rispetto contro avversarie italiane ...