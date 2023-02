Effetto primarie, boom del Pd nei sondaggi politici (Di martedì 21 febbraio 2023) Le primarie trainano il Pd: secondo gli ultimi sondaggi Swg per La7, i dem guadagnano lo 0,7 per cento e salgono al 15,8. sondaggi, le primarie trainano il Pd La settimana decisiva per l’elezione del nuovo segretario del Pd è iniziata con il confronto tra i due favoriti a raccogliere l’eredità di Enrico Letta. Superato ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Letrainano il Pd: secondo gli ultimiSwg per La7, i dem guadagnano lo 0,7 per cento e salgono al 15,8., letrainano il Pd La settimana decisiva per l’elezione del nuovo segretario del Pd è iniziata con il confronto tra i due favoriti a raccogliere l’eredità di Enrico Letta. Superato ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... discordoconme : Non temono un segretario fotocopia. Temono (a ragione) un partito fotocopia, in cui il segretario appena passa l'ef… - ilriformista : Cala il M5s, sale il Pd a pochi giorni dalle primarie. L'opinione degli italiani sul Superbonus e sulla guerra in U… - infoitinterno : Effetto primarie, boom del Pd nei sondaggi politici ma Fratelli d'Italia e M5s sono ancora davanti - ClaudioMori7 : RT @CistulliPietro: Il tempo del Congresso e delle Primarie del PD avevano la funzione di una campagna di comunicazione, sopportata da impo… - CistulliPietro : Il tempo del Congresso e delle Primarie del PD avevano la funzione di una campagna di comunicazione, sopportata da… -