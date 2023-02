Editoria. Dati, esperienze e opinioni sul futuro del libro. Il caso Bookabook (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) - Dati, esperienze e opinioni sul futuro del libro attraverso un caso significativo: quello di Bookabook. Milano, 21 Febbraio 2023. Bookabook è una casa editrice che utilizza il crowdfunding e le nuove potenzialità della rete per costruire comunità di lettori. Sono oltre 230.000 i lettori della comunità di Bookabook, di cui 33.000 nuovi lettori solo nel corso del 2022, con una crescita di oltre il 14% su base annua. Si tratta di una delle comunità di lettori più larghe in Europa, soprattutto se si considera che, al momento, è composta quasi esclusivamente da lettori italiani. Un lettore su tre è donna, 74,6% contro il 25,3% di uomini. La maggioranza dei lettori ha tra i 25 e i 44 anni (65,9%), con un peso rilevante per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) -suldelattraverso unsignificativo: quello di. Milano, 21 Febbraio 2023.è una casa editrice che utilizza il crowdfunding e le nuove potenzialità della rete per costruire comunità di lettori. Sono oltre 230.000 i lettori della comunità di, di cui 33.000 nuovi lettori solo nel corso del 2022, con una crescita di oltre il 14% su base annua. Si tratta di una delle comunità di lettori più larghe in Europa, soprattutto se si considera che, al momento, è composta quasi esclusivamente da lettori italiani. Un lettore su tre è donna, 74,6% contro il 25,3% di uomini. La maggioranza dei lettori ha tra i 25 e i 44 anni (65,9%), con un peso rilevante per la ...

