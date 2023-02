Eboli, auto avvolta dalle fiamme: Vigili del Fuoco in azione (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella serata di ieri, lunedì 20 febbraio, nel comune di Eboli un’automobile – come riporta Salerno Today – è stata avvolta dalle fiamme mentre era parcheggiata nei pressi di piazza Porta Dogana. Sul posto i Vigili del Fuoco che, velocemente, hanno provveduto a domare le fiamme. A causa di questi eventi, stanno aumentando le richieste di installare telecamere nelle princiapali strade della zona. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Eboli che hanno avviato le indagini per risalire alle origini dell’incendio. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella serata di ieri, lunedì 20 febbraio, nel comune diun’mobile – come riporta Salerno Today – è statamentre era parcheggiata nei pressi di piazza Porta Dogana. Sul posto idelche, velocemente, hanno provveduto a domare le. A causa di questi eventi, stanno aumentando le richieste di installare telecamere nelle princiapali strade della zona. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieriche hanno avviato le indagini per risalire alle origini dell’incendio. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Auto in fiamme in centro a Eboli, i residenti: “Siamo ostaggio dei balordi” leggi su Gloo - salernotoday : Auto incendiata ad Eboli: indagano i carabinieri - salernonotizie : Eboli, paura nel centro storico per un’auto in fiamme. I residenti: “Ostaggio di balordi” - occhio_notizie : ??Auto avvolta dalle fiamme: attimi di paura generale ad #Eboli L'allarme dei residenti >> - eboli_antonella : RT @itsmeback_: Volevo dire ai sostenitori dell'UE: Scandalo Pfitzer, qatargate, insettopoli, auto elettriche, cappotti termici immobiliari… -