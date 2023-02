E’ il giorno di Meloni in Ucraina: oggi l’incontro a Kiev con Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la visita in Polonia, Giorgia Meloni è in viaggio via treno per raggiungere Kiev e l’Ucraina. Dall’incontro con il primo ministro Morawiecki e con il presidente Duda, la premier italiana sarà accolta tra poche ore da Volodymyr Zelensky, nell’inedito “bilaterale esclusivo” tra Italia e Ucraina. Il presidente del Consiglio è figura chiave del dibattito ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo la visita in Polonia, Giorgiaè in viaggio via treno per raggiungeree l’. Dalcon il primo ministro Morawiecki e con il presidente Duda, la premier italiana sarà accolta tra poche ore da Volodymyr, nell’inedito “bilaterale esclusivo” tra Italia e. Il presidente del Consiglio è figura chiave del dibattito ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #dimartedi Pier Luigi Bersani: 'La Meloni ha tolto a Berlusconi la grana Ruby ter il giorno stesso del risultato de… - SvN2rA09 : @ChanceGardi Ora gli USA lo mettono come scudo umano per difendere Kiev dai missili, almeno per un giorno. Anche no… - gppefrz : RT @claudiodamico72: #Conte è sempre dalla parte dei cittadini Le promesse elettorali della #Meloni, cadono giorno dopo giorno. https://t… - PiramideRossa : RT @meltingmax: E' andata a trovarlo oggi, perchè è l'ultimo giorno che poteva indossare la maschera. #MartedìGrasso #Meloni #Kiev - Profilo3Marco : RT @agorarai: Andiamo da @ilario82: a #Kyiv è il giorno di Giorgia Meloni #agorarai #21febbraio -