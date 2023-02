È allarme siccità, il meteorologo: “Necessari almeno due mesi di pioggia” (Di martedì 21 febbraio 2023) Bergamo. L’allarme giunge da più parti: “È una situazione critica a causa della siccità”. La mancanza di pioggia sta creando diversi disagi e problemi al settore dell’agricoltura. E non solo. I Periti Agrari si mobilitano nei confronti della Regione Lombardia e propongo una sensibilizzazione di imprenditori agricoli, agronomi, agrotecnici, aziende agroalimentari, esortando il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, attraverso una soluzione di misura straordinaria, per evitare, se possibile una carestia idrica preoccupante. Per questo chiedono la possibilità di trivellare dei pozzi per l’irrigazione semplicemente tramite la presentazione di una istanza sotto forma di DIA (dichiarazione di inizio attività). “Il nostro intento, in modo trasversale, è quello di alzare il livello di guardia prima che sia troppo tardi. Questa ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 febbraio 2023) Bergamo. L’giunge da più parti: “È una situazione critica a causa della”. La mancanza dista creando diversi disagi e problemi al settore dell’agricoltura. E non solo. I Periti Agrari si mobilitano nei confronti della Regione Lombardia e propongo una sensibilizzazione di imprenditori agricoli, agronomi, agrotecnici, aziende agroalimentari, esortando il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, attraverso una soluzione di misura straordinaria, per evitare, se possibile una carestia idrica preoccupante. Per questo chiedono la possibilità di trivellare dei pozzi per l’irrigazione semplicemente tramite la presentazione di una istanza sotto forma di DIA (dichiarazione di inizio attività). “Il nostro intento, in modo trasversale, è quello di alzare il livello di guardia prima che sia troppo tardi. Questa ...

