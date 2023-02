E a Milano arriva la fiera dedicata alla mixology

Leggi su panorama

(Di martedì 21 febbraio 2023) Soltanto fino a qualche anno fa, la corsia degli alcolici nei supermercati era considerata zona rossa. Un girone infernale, un «vorrei ma non posso». Il consumatore che si presentava in cassa con una bottiglia di gin, rum o vodka era passibile di giudizio. Si faceva presto a interpretare l’acquisto come una tacita dichiarazione di disagio esistenziale. Preistoria. Il confine tra lecito e «proibito» è evaporato e gli scaffali delle bevande alcoliche si sono addiritturargati in termini di offerta e viavai. È la, bellezza. «La pandemia ha funzionato da moltiplicatore. Ha accelerato ciò che sarebbe successo nel giro di una decina d’anni. L’aperitivo virtuale, surrogato di libertà, ha sdoganato dall’imbarazzo» ammette Luca Pirola, grande esperto sul tema, tra i fondatori di Bartender.it, web magazine dedicato...