Due giorni di assenza al mese | anche per le studentesse | come funziona la proposta di legge sul congedo mestruale

Sono passati cinque giorni da quando il Parlamento spagnolo ha approvato in via definitiva una norma che introduce il congedo mestruale sovvenzionato dallo Stato. Alle donne basterà presentare un referto medico che certifichi come il ciclo sia, nel loro caso, invalidante, e potranno astenersi dalla giornata lavorativa, venendo comunque retribuite. La Spagna è il primo Paese occidentale ad adottare il congedo mestruale. Guardando a Oriente, Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan e Vietnam hanno nei propri ordinamenti norme simili. Oggi, 21 febbraio, anche l'Italia vede depositare presso la Camera dei deputati un provvedimento che va in questa direzione. A presentarlo, il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra: «Il ciclo può essere invalidante, è paradossale che quando si ...

