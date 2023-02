Droni, l’Italia ci crede: il mercato vale 118 mln: Roma, Milano e Venezia le prime a partire (Di martedì 21 febbraio 2023) Il mercato italiano dei Droni vale 118 milioni di euro: cresce del 20% rispetto al 2021 e torna finalmente sopra i livelli raggiunti prima della pandemia da Covid. Un valore simile a quello di Germania e Portogallo e superiore ad altri sei paesi europei, tra cui anche la Francia. Lo rileva la ricerca presentata oggi dall’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, che fissa un obiettivo ambizioso: rendere operativo un servizio di Droni-taxi entro il 2030 per le città di Roma, Milano e Venezia, dove si sta già lavorando a queste infrastrutture. In Italia, le imprese del settore sono 706, mentre si contano quasi 60mila Droni registrati (solo l’8% per uso professionale) e oltre 87mila ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilitaliano dei118 milioni di euro: cresce del 20% rispetto al 2021 e torna finalmente sopra i livelli raggiunti prima della pandemia da Covid. Un valore simile a quello di Germania e Portogallo e superiore ad altri sei paesi europei, tra cui anche la Francia. Lo rileva la ricerca presentata oggi dall’Osservatorioe Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di, che fissa un obiettivo ambizioso: rendere operativo un servizio di-taxi entro il 2030 per le città di, dove si sta già lavorando a queste infrastrutture. In Italia, le imprese del settore sono 706, mentre si contano quasi 60milaregistrati (solo l’8% per uso professionale) e oltre 87mila ...

