Dramma Kostomarov, pattinatore russo gravissimo per un'infezione (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Peggiorano le condizioni di Roman Kostomarov, l'ex pattinatore russo, vincitore della medaglia d'oro olimpica che recentemente ha subito l'amputazione di entrambi i piedi e le mani dopo aver contratto la polmonite a cui sono seguiti gravi problemi circolatori. Secondo quanto riporta il quotidiano SportExpress, il 46enne ha avuto un ictus che ha portato al blocco dei vasi sanguigni nel cervello E' quindi stato portato in terapia intensiva dove è stato sottoposto a plasmaferesi (la purificazione del sangue) per una sepsi del sangue. Il campione olimpico di pattinaggio artistico del 2006 è stato ricoverato d'urgenza lo scorso 10 gennaio nell'ospedale di Kommunarka, alla periferia di Mosca, con la febbre altissima per una polmonite bilaterale. L'infezione si è però estesa nei giorni successivi in tutto il corpo e Roman ha ...

