Dove vedere Inter - Porto in tv. Probabili formazioni e ultimissime (Di martedì 21 febbraio 2023) Mercoledì l'andata degli ottavi di Champions League, l'Inter di Inzaghi contro il Porto di Conceicao: spazio a Lukaku - ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Mercoledì l'andata degli ottavi di Champions League, l'di Inzaghi contro ildi Conceicao: spazio a Lukaku - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erChiaramonte : @Cmmy3 @petunianelsole ma xchè, il titolo di fianco:”la sinistra seve cambiare il mondo”? basta vedere dove l’hann… - PinucciaMazzuc2 : @_soleilandia_ Non hanno fatto vedere il video dove Martina dice a Matteo : la guerra inizia stasera o la guerra è… - robpian1075 : @lvogruppo Ma speriamo!!! Voglio vedere dove finiranno Parenzo e Merlino. Sai com'è! Interessante capire come gira… - WorksInItalian : @pazzamentejuve Sai magari anche dove la di può vedere? ?? - AngelaBonomo10 : RT @_ElisaMonti_: @EleOnOraAaAaaAS @SBruganelli sei una grande, l’unica che dice sempre le cose come stanno. Però perché non fanno vedere q… -