Dove vedere Eintracht-Napoli in tv e streaming: Sky, Mediaset o Amazon? (Di martedì 21 febbraio 2023) Dove vedere Eintracht FRANCOFORTE Napoli – Archiviata la sfida del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo con l'ennesima vittoria in Serie A firmata Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli ha iniziato a focalizzarsi sulla Champions League. Martedì sera, alle ore 21, gli azzurri saranno protagonisti al 'Deutsche Bank Park' di Francoforte per la sfida contro l'Eintracht. Superare gli ottavi di finale è l'obiettivo principale del Napoli in questo momento. Arrivare ai quarti significherebbe riscrivere la storia, visto che non la squadra partenopea non ha mai raggiunto un traguardo simile. Gruppo NapoliCome arriva l'Eintracht alla sfida con il Napoli L'Eintracht Francoforte arriva alla sfida con il ...

