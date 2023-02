Dopo la sfuriata via social | Madonna ammette il “ritocchino” | «Non sono carina?»

(Di martedì 21 febbraio 2023) Alla fine l’ha ammesso anche lei. Difficile negare un’evidenza così netta. Anche se le sue parole suonano più come una sfida che una reale confessione.ha finalmente ammesso di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica. Lo ha fatto con un tweet ironico. Proprio nel suo stile. Ma sta dicendo la verità o ci prende in giro? Difficile dirlo, considerando la quantità di filtri che usa ogni volta che posta una sua fotografia. «Guardate comeora che il gonfiore dovuto all’intervento chirurgico è diminuito. Lol», ha scritto la cantante. Postando anche una foto di lei seduta, sorridente e rilassata, con indosso dei jeans strappati. E un cappello con la scritta “Spiritually Hungry”, affamata di spiritualità.l’apparizione controversa ai Grammy 2023,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmanuelaBalist1 : Posso dire che Edo dopo queste parole su Micol si è guadagnato il perdono?posso o no??#incorvassi però si è guadagn… - Sara458700 : Prepariamoci alla sfuriata di Milena dopo questa sorpresa di sarah (la terza di fila) #INCORVASSI #oriele - Pierre8244309 : @Nicola89144151 De Grandis è a Sky da 30 anni, quando ancora si chiamava Tele+ fin dalla nascita, ormai è un'istitu… - klem03 : @Fra1633 Dalla puntata in cui ha visto la sfuriata di O lui e cambiato totalmente ha avuto le sue conferme che spe… - magistraltechni : @cicciopalu @ZZiliani @pisto_gol @SkySport @FedericoFerri Dopo la sfuriata di Allegri sono arrivati cazziatoni dall… -

LEGGI - Leah Remini critica ladi Tom Cruise: uno stunt promozionale ideato da Scientology ... Il filmmaker ha poi notato chela ben nota ospitata all' Oprah Winfrey Show nel 2005 ( ECCOLA ...... l'indiscrezione: 'Flavia Vento esclusa dai provini, è scoppiata in lacrime' La discussione Donnamaria è stato 'cacciato' nel cortileunadi Oriana, a quel punto Antonella è intervenuta:...

La lettera del professore dopo la sfuriata di Blanco a Sanremo TG Poste

Blanco si scusa dopo la sfuriata a Sanremo. Coldiretti: «Non calpestare i fiori, danno lavoro a 200mila person quotidianodipuglia.it

Dopo la sfuriata, da Torino un mazzo di fiori per Blanco: "Dietro questo c'è tanto lavoro" TorinoToday

I Ferragnez sono in crisi In attesa della serie tv, dopo Sanremo i due sembrano distanti La Gazzetta dello Sport

Chiara Ferragni, mostra finalmente le corna: la frecciatina al veleno Youbee Magazine

Ma sta dicendo la verità o ci prende in giro In un tweet Madonna ammette di essersi sottoposta a un intervento chirurgico al viso ...Non si placano le polemiche dopo la sfuriata di Massimiliano Allegri negli studi di Sky in seguito al pareggio rimediato in Europa League con il Nantes. Il tecnico criticava i presenti in merito al fa ...