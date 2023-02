Dopo la fine del matrimonio con Stefano Mainetti, l’attrice potrebbe aver ritrovato la serenità grazie al collega 31enne conosciuto sul set di uno spettacolo teatrale (Di martedì 21 febbraio 2023) potrebbe essere tornato il sereno nella vita sentimentale di Elena Sofia Ricci. l’attrice, star delle fiction Che Dio ci aiuti e Fiori sopra l’inferno, ha chiuso di recente il matrimonio con il marito Stefano Mainetti. Ora, al suo fianco, ci sarebbe un nuovo giovane compagno: si tratta di Gabriele Anagni, collega e amico. Stando a quanto riferito dal settimanale Oggi, tra i due ci sarebbe un legame di amicizia che potrebbe andare oltre il rapporto professionale. E, proprio lui, la starebbe aiutando a superare il difficile momento della separazione. Elena Sofia Ricci, gli amori e la carriera ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 febbraio 2023)essere tornato il sereno nella vita sentimentale di Elena Sofia Ricci., star delle fiction Che Dio ci aiuti e Fiori sopra l’inferno, ha chiuso di recente ilcon il marito. Ora, al suo fianco, ci sarebbe un nuovo giovane compagno: si tratta di Gabriele Anagni,e amico. Stando a quanto riferito dal settimanale Oggi, tra i due ci sarebbe un legame di amicizia cheandare oltre il rapporto professionale. E, proprio lui, la starebbe aiutando a superare il difficile momento della separazione. Elena Sofia Ricci, gli amori e la carriera ...

