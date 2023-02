DON’T FORGET THE LYRICS: UNA SORPRESA NELLA MONOTONIA DELL’ACCESS ITALIANO (Di martedì 21 febbraio 2023) La fascia DELL’ACCESS prime time vede in concorrenza numerosi programmi e tutte le reti sono accese. L’offerta è variegata: da “Striscia la Notizia” a “I Soliti Ignoti”, passando per tutti i talk d’approfondimento – “Tg2Post”, “Stasera Italia” e “Otto e Mezzo” – e senza dimenticare i game di Tv8 e Nove, rispettivamente Nicola Savino con “100% Italia” e Gabriele Corsi con “DON’T FORGET the LYRICS”. Su quest’ultimo bisogna soffermarsi perché è, forse, una delle scoperte anche per riscontro del pubblico, migliori di questi tempi. Ieri sera è iniziata la nuova edizione. Il programma condotto da Corsi risulta essere particolarmente piacevole in quella fascia oraria. Il gioco — detto proprio alla bell’e meglio — consiste in un karaoke di canzoni famose con l’obiettivo di colmare un buco nel testo di due o più parole, a ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 21 febbraio 2023) La fasciaprime time vede in concorrenza numerosi programmi e tutte le reti sono accese. L’offerta è variegata: da “Striscia la Notizia” a “I Soliti Ignoti”, passando per tutti i talk d’approfondimento – “Tg2Post”, “Stasera Italia” e “Otto e Mezzo” – e senza dimenticare i game di Tv8 e Nove, rispettivamente Nicola Savino con “100% Italia” e Gabriele Corsi con “the”. Su quest’ultimo bisogna soffermarsi perché è, forse, una delle scoperte anche per riscontro del pubblico, migliori di questi tempi. Ieri sera è iniziata la nuova edizione. Il programma condotto da Corsi risulta essere particolarmente piacevole in quella fascia oraria. Il gioco — detto proprio alla bell’e meglio — consiste in un karaoke di canzoni famose con l’obiettivo di colmare un buco nel testo di due o più parole, a ...

