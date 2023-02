Donne con la tavolozza Le dimenticate pittrici bergamasche del passato

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 21 febbraio 2023) Iniziate alla pittura dai padri per contribuire nell’ombra al lavoro della bottega, autodidatte perché non ammesse in quantoai corsi dell’Accademia Carrara, oppure con la fortuna di appartenere a una famiglia benestante ma comunque costrette, alla fine, a scegliere tra famiglia e la carriera. Si chiamano Rosa Mezzera, Chiara e Isabella Salmeggia, Teresa Mallegori Vitali Sozzi e sono solo alcune delle figure più interessanti che si scovano tra le pieghe della storia dell’arte a Bergamo