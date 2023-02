Donnamaria sparla di Antonella: “Profumiera con Antonino ma stava con me tutte le sere” (Di martedì 21 febbraio 2023) Edoardo Donnamaria, nelle ultime ore si è ritrovato a chiacchierare in giardino con Daniele Dal Moro e Tavassi proprio della fidanzata Antonella. Ancora una volta però, il Vippone si è ritrovato a parlare male dell’influencer in presenza di persone che la Fiordelisi non stima particolarmente. Donnamaria sparla di Antonella con Tavassi e Daniele Daniele, in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 febbraio 2023) Edoardo, nelle ultime ore si è ritrovato a chiacchierare in giardino con Daniele Dal Moro e Tavassi proprio della fidanzata. Ancora una volta però, il Vippone si è ritrovato a parlare male dell’influencer in presenza di persone che la Fiordelisi non stima particolarmente.dicon Tavassi e Daniele Daniele, in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

