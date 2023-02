Donna di 85 anni uccisa da un alligatore in Florida (Di martedì 21 febbraio 2023) Una Donna di 85 anni è stata uccisa da un alligatore di oltre 3 metri e mezzo nel sud est della Florida. Lo riporta la Cnn citando la Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) dello Stato. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Unadi 85è statada undi oltre 3 metri e mezzo nel sud est della. Lo riporta la Cnn citando la Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) dello Stato. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Una donna curda di 32 anni,madre di un bambino, #NasrinNiazi,è stata condannata a morte con l'accusa di spionaggio… - fanpage : Una donna è stata costretta per anni a limitare i suoi consumi per igiene personale, con una sola doccia a settiman… - SimoPillon : ?? Un giovane #uomo e una #giovane donna sepolti insieme, #abbracciati, viso a viso da 6000 anni. Sono stati trovat… - Gasparini5Mara : RT @patriziamarzo: @TommasoFoti @GiorgiaMeloni #opzionedonnasidevesipuo Avete mai provato voi politici a lavorare per 36 anni con due geni… - Gasparini5Mara : RT @patriziamarzo: @NicolaPorro #opzionedonnasidevesipuo Avete mai provato voi politici a lavorare per 36 anni con due genitori grandi anz… -