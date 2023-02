Domanda su Lukaku, Conceição: ''Vuoi un titolo?'' (Di martedì 21 febbraio 2023) In conferenza stampa, il tecnico del Porto, Sergio Conceição, risponde così ad un giornalista che gli chiede dell'interista Romelu ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 21 febbraio 2023) In conferenza stampa, il tecnico del Porto, Sergio, risponde così ad un giornalista che gli chiede dell'interista Romelu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AslanNerazzurro : @deliux9 @merocosimo24 Certo. Ma abbiamo tempo e soldi da investire per aspettarlo ancora? Altra domanda: non è più… - spalletters : La domanda non si pone perché Lukaku da subentrato ha sempre fatto scagazzare, mentre Dzeko fa la differenza - inter_lucky : @555mambo555 @cianchetto4 @erroriarbitrali Domanda: “Lukaku sbaglia e dimardo segna, il rigore si ripete?” Rispost… - AurelioSodo : Una domanda: ma x far tornare Lukaku in forma, cosa ci vuole il carro attrezzi? - AttilioGugiatti : @danielhazan Non è che pensava al Porto? Brozo non male. Lukaku malissimo con Dzeko. Ci siamo nascosti? Domanda, eh... -