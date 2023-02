Dodge Hornet - La cugina dAmerica della Tonale ha un futuro da Fiat?

(Di martedì 21 febbraio 2023) Vi siete mai chiesti come sarebbe un'Alfa Romeose fosse fatta dalla? La vostra sarebbe una domanda più che lecita, anche perché dalla Suv del Biscione è già nata un'altra vettura, ladestinata agli Stati Uniti. E non è detto che sia impossibile che il gruppo Stellantis, nelle sue logiche di standardizzazionemeccanica e di condivisione di tecnologie e forza produttiva, non abbia pensato a ulteriori evoluzioni per la sport utility Alfa. Certo, quello che state leggendo in questa pagina è quasi fanta-automobilismo, ma ci sono delle ragioni per le quali una "" (che se mai dovesse nascere, non si chiamerà così) potrebbe avere senso. Gli indizi dalla Turchia. L'episodio che scatena ogni supposizione è l'avvistamento di un ...

... anche perché dalla Suv del Biscione è già nata un'altra vettura, ladestinata agli Stati Uniti. E non è detto che sia impossibile che il gruppo Stellantis, nelle sue logiche di ...... prezzo Novità del 2023 Per il 2023 la Compass avrà un nuovo propulsore, un quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri da 200 CV, una versione meno potente del motore della nuova. Si ...

Dodge Hornet: la cugina d’America della Tonale ha un futuro... da Fiat - Quattroruote.it Quattroruote

Sorelle (quasi) gemelle: Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet, i ... Automoto.it

Dodge Hornet 2023: caratteristiche, design, motori, interni, prezzo Motori Magazine

Alfa Romeo Tonale: a Pomigliano avviata la seconda linea e si attende Dodge Hornet Motorionline

Jeep Compass 2023: caratteristiche, design, motori, interni, prezzo Motori Magazine

Strani avvistamenti fanno ipotizzare una seconda vita per la parente dell’Alfa Romeo, fuori dagli States e con un altro badge: ecco perché ha senso (e anche perché no) ...Dodge ha annunciato i prezzi della nuova Hornet e, come ben sappiamo, ha molto in comune con l’Alfa Romeo Tonale, disponibile in concessionaria da qualche mese. Come ben sappiamo e come vi abbiamo ...