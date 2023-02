Docente diffonde davanti a scuola volantini ritenuti di contenuto offensivo Licenziamento legittimo? Intervengono i giudici

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 21 febbraio 2023) Unveniva licenziato dopo alcune sanzioni disciplinari e ricorreva in Tribunale per dichiarare l’illegittimità del provvedimento espulsivo e delle sanzioni. Con sentenza la Corte d'Appello in riforma della decisione resa dal Tribunale di primo grado rigettava la domanda proposta dalavente ad oggetto la declaratoria di illegittimità tanto delle due sanzioni conservative quanto della finale espulsiva irrogate presso laove operava. Si pronuncia la Cassazione con sentenza 3133/23. L'articolo .