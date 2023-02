Dobermann morde bimba piccola e la trascina per terra – presto tutti vedono che l’animale è un eroe

Leggi su it.newsner

(Di martedì 21 febbraio 2023) C’è una ragione per cui dovrebbe sempre esserci un adulto nelle vicinanze di un bambino, specie quando si ha un animale domestico in casa. In questo caso, tuttavia, daremo un’occhiata più da vicino a cosa è successo quando ildella famiglia ha preso una decisione decisiva, che ha salvato la bambina di due anni in una situazione vulnerabile. È stato un paio di anni fa che la mamma Catherine Svillicic è finita sui giornali. La ragione? Aveva lasciato che il nuovodella famiglia fosse vicino alla figlia Charlotte, che all’epoca non aveva nemmeno due anni. Come informazione di base, va notato che il cane doberman di nome Khan era stato salvato da una casa dove era stato trascurato. Khan era cresciuto in un ambiente ostile: con colpi e minacce – e una mancanza di amore. Questo era ciò a cui si era abituato e ciò che molti ...