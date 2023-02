Dna Angela Celentano, l'esito dell'esame: la modella venezuelana non è la bambina scomparsa sul Monte Faito (Di martedì 21 febbraio 2023) La ragazza venezuelana non è Angela Celentano. Sfuma la seconda pista latinoamericana, sfuma la pista del neo e della voglia sulla schiena.Lo hanno chiarito i genitori della piccola... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 febbraio 2023) La ragazzanon è. Sfuma la seconda pista latinoamericana, sfuma la pista del neo ea voglia sulla schiena.Lo hanno chiarito i genitoria piccola...

