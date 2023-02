Dna Angela Celentano, l'esito dell'esame: Celeste Ruiz non è la bambina scomparsa sul Monte Faito (Di martedì 21 febbraio 2023) La ragazza venezuelana non è Angela Celentano. Sfuma la seconda pista latinoamericana, sfuma la pista del neo e della voglia sulla schiena.Lo hanno chiarito i genitori della... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 febbraio 2023) La ragazza venezuelana non è. Sfuma la seconda pista latinoamericana, sfuma la pista del neo ea voglia sulla schiena.Lo hanno chiarito i genitoria...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #dna #angela celentano, l'esito dell'esame: Celeste Ruiz non è la bambina scomparsa sul Monte Faito - Cinguetterai : RT @chilhavistorai3: +++ Angela Celentano: “Negativo test Dna” +++ “Purtroppo non vi è corrispondenza genetica con quello dei genitori”, c… - pellecchiaale83 : RT @chilhavistorai3: +++ Angela Celentano: “Negativo test Dna” +++ “Purtroppo non vi è corrispondenza genetica con quello dei genitori”, c… - chilhavistorai3 : +++ Angela Celentano: “Negativo test Dna” +++ “Purtroppo non vi è corrispondenza genetica con quello dei genitori”… - Cosmodelafuente : #Venezuela Un test del Dna potrebbe risolvere il caso di #angelacelentano . Entro oggi, martedì 21 febbraio, dovreb… -