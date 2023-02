Dl milleproroghe | fiducia alla Camera domani dalle 18 | 30 | il via libera finale giovedì

(Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb (Adnkronos) - Il voto didellasul Dlè in calendario pera partire18,30, con le dichiarazioni di voto che prenderanno il via alle 17. Dopo la19,30, si passerà all'esame degli Ordini del giorno con seduta notturna fino alle 24. Le votazioni degli ordini del giorno sono invece in programma9,30, a seguire dichiarazioni di voto finali e il votosul provvedimento che scade il prossimo 27 febbraio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il governo pone la questione di fiducia alla Camera sul dl Milleproroghe. Lo ha annunciato all'Assemblea di Monteci… - ItalyNowadays : Milleproroghe in Aula alla Camera, il governo pone la fiducia. - iucci_gabriella : ??Il governo pone la questione di fiducia alla #Camera sul decreto Milleproroghe: è l'ottava fiducia del governo Meloni. @UltimoraPolitics - TV7Benevento : **Dl milleproroghe: governo pone la fiducia alla Camera'** - - rtl1025 : ?? Il governo pone la questione di #fiducia alla #Camera sul dl #Milleproroghe. Lo ha annunciato all'Assemblea di Mo… -

Il governo pone la questione dialla Camera sul dl. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il testo è stato già approvato in Senato, dove pure ...Il decretoapproda in Aula alla Camera per la discussione generale. Il provvedimento è stato ... Si prevede che il governo ponga sul testo la questione di. Il decreto scade il 27 ...

Milleproroghe in Aula alla Camera, attesa la fiducia Agenzia ANSA

Dl milleproroghe: Governo chiede la fiducia alla Camera, voto ... Borsa Italiana

Milleproroghe, il governo annuncia la fiducia alla Camera. Mercoledì prossimo il voto - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Dl milleproroghe: fiducia alla Camera domani dalle 18,30, il via ... Il Tirreno

Milleproroghe verso fiducia: le novità verso il voto del 27 febbraio | F-Mag F-Mag

Il governo pone la questione di fiducia alla Camera sul dl Milleproroghe. Lo ha annunciato all'Assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Il testo è stato già ...Il provvedimento è stato chiuso ieri in tarda serata dalle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali (ANSA) ...